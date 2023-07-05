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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روبنسون : أحزن عند مشاهدة المباريات لهذا السبب | فيديو

التيك توكر نويل روبنسون
التيك توكر نويل روبنسون

‏قال التيك توكر الألماني نويل روبنسون، إنه نشأ في ميونخ في ألمانيا وأن والده نيجيري الجنسية ووالدته ألمانية ووالده من أصحاب البشرة السمراء أما والدته شقراء، وزرقاء العين.

التيك توكر الألماني| مفاجأة من نويل روبنسون لـ منى الشاذلي .. فيديو

وتابع نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه نشأ في ثقافتين مختلفتين وتربي وسط الكثير من الرقصات والموسيقى.

 

التيك توكر نويل روبنسون

وأضاف نويل روبنسون انه كان في ألمانيا يلعب كرة القدم وكان يريد أن يصبح لاعب للكرة منذ  أن كان صغيرا ويشعر بالحزن الشديد عندما يشاهد مباريات كرة القدم لأنه ليس لاعبا، متابعا أنه بدأ الرقص في عمر الـ 16 عام و اكتشف انه شغفه ولا يريد أن يفعل أي شيء غيره.

نويل روبنسون التيك توكر الألماني ميونخ منى الشاذلى cbc

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