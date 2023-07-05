محمد مخلوف: القبض على شخص ألقى كسر زجاج في مياه البحر الأحمر

قال محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، إن مصر دولة قانون ومن يقوم بفعل شئ خاطئ سيحاسب عليه، فلا تنهض دولة إلا علي إحترام القانون، لافتاً إلى أن محافظ البحر الأحمر يقوم بتنفيذ القانون بشكل كامل داخل المحافظة.

وأضاف "محمد مخلوف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم تنفيذ القانون علي الشخص الذي قام بالقاء كسر زجاج داخل مياة البحر الأحمر وتم تصويره من قبل أحدي السائحين، لأن هذا الفعل المشين يسبب الخطر لحياة السائحين والمواطنين والقائمين داخل المحافظة ويضر أيضا الكائنات البحرية.

وتابع محمد مخلوف، أن تم تحذير هذا الشخص من قبل المواطنين والسائحين ولكنه أصر علي أن يلقي هذه الزجاجات الفارغة وكسر الزجاج داخل مياة البحر الأحمر وتم تصوير والابلاغ عنه وبالفعل تم القبض عليه.