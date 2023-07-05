ضبط شخص يلقي زجاجات فارغة في مياه البحر الأحمر.. تفاصيل

علقت الإعلامية انجي أنور على ضبط المتهم بإلقاء زجاجات بلاستيكية في مياه البحر الأحمر بمدينة الغردقة، وقالت نحن في مصر نحذر منذ زمن من أضرار البلاستيك على الحياة بشكل عام وعلى الحياة البحرية بشكل خاص ومع ذلك تحدث مثل هذه الأفعال في حالة غريبة من غياب الوعي لدى المواطنين لكن إذا غاب الوعي، مؤكدة إذا غاب الوعي يجب أن يحضر القانون.

مدينة الغردقة



‏وتابعت انجي أنور خلال برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن مدينة الغردقة هي مدينة قائمة بالأساس على الحياة البحرية وهذا المنظر غريب ولا يمكن أن يكون موجود في هذا الزمن الآن والغردقة هي واحدة من أهم المدن السياحية المبهرة والجذابة للسياح.