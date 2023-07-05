قطار فائق السرعة للربط بين السعودية والكويت

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن مشروع الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية دخل دائرة التنفيذ ، حيث ترأست وزارة الأشغال اجتماعاً ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة قولها إن الربط سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو «قطار الطلقة»، بين الكويت والعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر الى أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت،

في حين أشارت القبس في وقت سابق إلى موافقة وزارة المالية على طلب «الأشغال» تخصيص مبلغ مليوني دينار للاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي السريع بين البلدين.