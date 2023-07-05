عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطار فائق السرعة للربط بين السعودية والكويت

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن مشروع الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية دخل دائرة التنفيذ ، حيث ترأست وزارة الأشغال اجتماعاً ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة قولها إن الربط سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو «قطار الطلقة»، بين الكويت والعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر الى أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، 

في حين أشارت القبس في وقت سابق  إلى موافقة وزارة المالية على طلب «الأشغال» تخصيص مبلغ مليوني دينار للاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي السريع بين البلدين.

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

بيان عاجل من الكويت بشأن حدودها مع السعودية وإيران

السعودية والكويت العاصمة السعودية الرياض القطار المغناطيسي الكويت قطار فائق السرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

موضوعات متعلقة

في أذربيجان.. وزير خارجية الكويت يلتقي نظيره الإيراني | تفاصيل

مندوب الكويت بالجامعة العربية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة جديدة من انتهاكاتها القانون الدولي

ترشيحاتنا

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي صحيح.. فيديو

أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

تركيا.. مقترح ضريبي لأجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تحسن وضعك المالي

لجنة عراقية كويتية مشتركة تتفق على وضع آليات لإدارة ملف الحقول النفطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ