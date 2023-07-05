نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل غاز الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر السعودي، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة لـ إيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وأمس الأثنين، أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والتي لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضافت الخارجية أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.