أنا مش حرامي| نويل روبنسون يحكي مواقف غريبة تعرّض لها .. فيديو

قال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون إنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية وتقبل المزاح وفي بعض الأحيان من الوارد أن يمر أحدهم بيوم سيئ.

وتابع نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه عندما يظهر أمام بعض الأشخاص ويرقص أحيانًا لا يحبون هذا الأمر وهو يتقبل ذلك وهذا طبيعي وأحيانًا يتعرض لرد فعل سيئ من الناس.

التيك توكر نويل روبنسون



‏وأضاف أنه تعرض لموقف عندما أخذ هاتف أحد الأشخاص وعندما بدأ في الرقص كان رد الفعل عنيفًا جدًا وأمسك بذراعه وكاد أن يضربه وعندما رأى الناس ذلك ظنوا أنه كان يريد أن يسرقه قائلًا: "أنا مش حرامي أنا عايز أرقص بس".