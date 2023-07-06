عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مش حرامي| نويل روبنسون يحكي مواقف غريبة تعرّض لها .. فيديو

التيك توكر نويل روبنسون
التيك توكر نويل روبنسون

قال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون إنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية وتقبل المزاح وفي بعض الأحيان من الوارد أن يمر أحدهم بيوم سيئ.

روبنسون : أحزن عند مشاهدة المباريات لهذا السبب | فيديو

التيك توكر الألماني| مفاجأة من نويل روبنسون لـ منى الشاذلي .. فيديو

وتابع نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه عندما يظهر أمام بعض الأشخاص ويرقص أحيانًا لا يحبون هذا الأمر وهو يتقبل ذلك وهذا طبيعي وأحيانًا يتعرض لرد فعل سيئ من الناس.

 

التيك توكر نويل روبنسون


‏وأضاف أنه تعرض لموقف عندما أخذ هاتف أحد الأشخاص وعندما بدأ في الرقص كان رد الفعل عنيفًا جدًا وأمسك بذراعه وكاد أن يضربه وعندما رأى الناس ذلك ظنوا أنه كان يريد أن يسرقه قائلًا: "أنا مش حرامي أنا عايز أرقص بس".

نويل روبنسون منى الشاذلى المزاح معكم منى الشاذلى cbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ترشيحاتنا

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي صحيح.. فيديو

أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

تركيا.. مقترح ضريبي لأجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تحسن وضعك المالي

لجنة عراقية كويتية مشتركة تتفق على وضع آليات لإدارة ملف الحقول النفطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ