جمال الغندور: إلغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما، ولا يوجد فيه أي تسلل مطلقًا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لا يوجد ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي ، التحام رامي ربيعة مع مهاجم الدراويش كان طبيعي، ولا يوجد اي مخالفة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "هدف الاسماعيلي لمحمد حسن غير صحيح، الكرة لمست يد اللاعب، الزاوية التي عرضها الفار في هدف الاسماعيلي خادعة".

وواصل: "الحكام لا يعيشون في افضل حالاتهم، ولا يوجد استقرار في ظل عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية، ومن الصعب تقييم الحكام أو محاسبتهم على أي أخطاء في الوقت الحالي".

وأتم: "لست معترض على شخص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لكن انا ابلغته انني ضد هذه التجربة، التقيت معه مرة واحدة، واخبرته بأنني رافض لفكرة وجود خبير اجنبي في رئاسة اللجنة".