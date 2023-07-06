عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتصالات النواب: آن أوان تفعيل قرار حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

المدارس
المدارس

أكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه من الضروري زيادة معدلات الوعي في التعامل مع وسائل التكنولوجيا في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الكبير .

 

الغربية تحصد المركز الأول في قسمي التعليم التجاري والصناعي

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس.. صور

 

وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " الهواتف المحملوة والتكنلوجيا تسيطر على الطلاب بشكل كبير ".

 

 وأضاف أحمد بدوي :"  وزارة التعليم أصدرت كتاب دوري  بتاريخ 20 سبتمبر 2022  ينص على حظر اصطحاب الهواتف المحملوة في المدارس حتى لا تم استخدامها في المدارس لكنه لم يُفعل".

 

 وتابع أحمد بدوي:" الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم يستهدف منع تشتيت الطلاب اثناء عملية التحصيل الدراسي ".

 

 ولفت أحمد بدوي :"  الكتاب الدوري تم توزيعه على مستوى الجمهورية والمدريات التعليمية مسؤولة عن تنفيذ هذا الكتاب الدوري لكنه لم يتم تنفيذه وحان وقت تفعيله".

النواب الهواتف المحمولة الموبايل المدارس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

ترشيحاتنا

كيف تكون كفارة المغتاب لمن اغتابه؟.. عليك بهذا الأمر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ