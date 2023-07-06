رئيس اتصالات النواب: آن أوان تفعيل قرار حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

أكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه من الضروري زيادة معدلات الوعي في التعامل مع وسائل التكنولوجيا في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الكبير .

وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " الهواتف المحملوة والتكنلوجيا تسيطر على الطلاب بشكل كبير ".

وأضاف أحمد بدوي :" وزارة التعليم أصدرت كتاب دوري بتاريخ 20 سبتمبر 2022 ينص على حظر اصطحاب الهواتف المحملوة في المدارس حتى لا تم استخدامها في المدارس لكنه لم يُفعل".

وتابع أحمد بدوي:" الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم يستهدف منع تشتيت الطلاب اثناء عملية التحصيل الدراسي ".

ولفت أحمد بدوي :" الكتاب الدوري تم توزيعه على مستوى الجمهورية والمدريات التعليمية مسؤولة عن تنفيذ هذا الكتاب الدوري لكنه لم يتم تنفيذه وحان وقت تفعيله".