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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحر الأحمر: لم نتأثر بواقعة "القرش" وأحدثنا تطويرا داخل حلقة السمك

عمرو حنفي، محافظ
عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المواطنين المقيمين في مدينة الغردقة حريصين للغاية بحماية المدينة، متابعا: الأقاويل المنتشرة حول تناول البعض لحوم الحمير داخل المطاعم أمر غير صحيح وليس له غي أساس من الصحة.


وأضاف "عمرو حنفي"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك ترصد واضح من قبل البعض لنشر الأخبار والأقاويل الغير صحيحة، حول السياحة المصرية والمدن السياحية، مؤكدا على أن الغردقة لم تتأثر بواقعة سمكة القرش.

 

وأكمل: الغردقة لم تتأثر بواقعة سمكة القرش.. والسائحون يتفهمون طبيعة هذه الحوادث لأنها تحدث كثيرا في العالم ونحن من أقل الدول، ولم تتأثر السياحة بما حدث.


وفيما يخص تطوير حلقة السمك، أوضح أن حلقة السمك تقع في موقع حساس للغاية داخل مدينة الغردقة، تفاجئت خلال تفقدي لها منذ عام ونصف، بوجود عدد كبير من الأجانب داخل الحلقة، يرغبون في شراء احتياجاتهم بأنفسهم.

 

واسترسل: الحالة الأمنية لم تكن جيدة، بسبب استخدام أنابيب البوتاجاز في عمليات شي السمك، ووقوعها بقرب المراكب، وعليه قررنا تطوير الحلقة بشكل كامل، متابعا: "أدخلنا الغاز الطبيعي، كما أن فضلات تنظيف السمك يتم تثليجها وسحبها، منعًا لتسببها في رائحة كريهة".

 

ولفت إلى أن الحلقة تحولت وأصبحت مزار سياحي ومكان لجذب السياح بشكل أكبر وأوضح، منوها بأن المحافظة أقامت عدد من الشواطئ العامة للأهالي بأسعار رمزية.

 

 

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة سمكة القرش واقعة سمكة القرش حلقة السمك

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