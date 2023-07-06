عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 45 دقيقة..القبض على شخص ألقى زجاجات فارغة بمياه البحر الأحمر| تفاصيل

شخص يلقي الزجاجات
شخص يلقي الزجاجات بمياه البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة يقيم بداخلها ما يزيد عن 65 ألف مواطن اجنبي بشكل مستمر، ولذلك فهي محافظة حساسة للغاية.

 

وفيما يخص واقعة إلقاء شخص ما القمامة والزجاجات الفارغة بمياة البحر الأحمر، أوضح: تعاملنا على الفور مع صاحب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا بـ 45 دقيقة فقط.

 

وأضاف “عمرو حنفي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" الشخص يعمل داخل مكان ما في الغردقة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات تجاة الشخص ومكان العمل، متابعا:" تم تحويل الشخص إلى النيابة العامة للتحاول مع الواقعة".

 

واسترسل: شكلنا لجنة من القوى العاملة والسياحة والبيئة لمعرفة، علاقة الشخص الذي ألقى الزجاجات الفارغة في البحر بالمطعم.

البحر الأحمر برنامج “يحدث في مصر” الغردقة القوى العاملة عمرو حنفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

جمال الغندور: إلغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

كيفية صلاة المريض غير القادر على الحركة.. اعرف أسهل طريقة

كولر يجدد طلبه بضم مهاجم برازيلي للأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب اضطراب الأمواج على الشواطئ وأسعار الذهب تشهد هبوطا.. أخبار التوك شو

نموذج متطور ومساحات خضراء.. الداخلية تهدى أهالى سيوة وحدة مرور جديدة

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ