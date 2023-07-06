بعد 45 دقيقة..القبض على شخص ألقى زجاجات فارغة بمياه البحر الأحمر| تفاصيل

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة يقيم بداخلها ما يزيد عن 65 ألف مواطن اجنبي بشكل مستمر، ولذلك فهي محافظة حساسة للغاية.

وفيما يخص واقعة إلقاء شخص ما القمامة والزجاجات الفارغة بمياة البحر الأحمر، أوضح: تعاملنا على الفور مع صاحب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا بـ 45 دقيقة فقط.

وأضاف “عمرو حنفي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" الشخص يعمل داخل مكان ما في الغردقة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات تجاة الشخص ومكان العمل، متابعا:" تم تحويل الشخص إلى النيابة العامة للتحاول مع الواقعة".

واسترسل: شكلنا لجنة من القوى العاملة والسياحة والبيئة لمعرفة، علاقة الشخص الذي ألقى الزجاجات الفارغة في البحر بالمطعم.