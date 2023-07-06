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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من هاني حتحوت على إلغاء هدف محمد حسن أمام الأهلي

صدى البلد

علق الاعلامي هاني حتحوت علي الغاء هدف محمد حسن لاعب الإسماعيلي أمام الاهلي .

و كتب هاني حتحوت: أرى اعتراضًا من محمد حسن لاعب الإسماعيلي على قرار الحكم أحمد الغندور بإلغاء هدفه أمام الأهلي، أعتقد إذا لم تصطدم الكرة في يده كان رده فعله سيختلف على القرار.

كشف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: الكرة بالفعل لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي.

 

 

واقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

 

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

 

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

 

محمد حسن الأهلى الغاء هدف محمد حسن

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