ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوايد الشكولاته الداكنة.



-منبهة للمخ

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين ، ولكن من غير المرجح أن تبقيك مستيقظًا في الليل، حيث أن كمية الكافيين قليلة جدًا مقارنة بالقهوة .



- مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المهمة للجسم أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، ومضادات الأكسدة تحمى الجسم من الأمراض المختلفة .



- تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم:

تعمل المركبات المتواجدة في الشوكولاتة الداكنة على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا في نسبة ضغط الدم، حيث تحفز مركبات الفلافونويد .



- تقليل الكوليسترول:

المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تحمى من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة .



-تحسن وظائف المخ

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ .



- تمنح الشعور بالسعاده

الكاكاو مصدر ممتاز للمغنيسيوم. يساعد في محاربة التعب والتوتر والقلق. يحتوي أيضاً على التربتوفان (الأحماض الأمينية) التي تتحول وتنقل السيروتونين إلى الجسم. السيروتونين هو ناقل عصبي يلعب دوراً أساسياً في الحالة المزاجية من خلال توفير الشعور بالهدوء و السعاده .