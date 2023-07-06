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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة "سي.إن.إن" إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي: "أنا ممتن للولايات المتحدة بوصفها قائدة دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نود أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت مبكر، وأننا بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك".

وتابع متسائلاً: "لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا لاحقا، فسوف يسير (الهجوم) بوتيرة أبطأ".

ودخل الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره الآن أسبوعه الرابع وأصبحت الخطوط الأمامية أكثر حدة من أي وقت مضى، لكن حتى الآن، الانتصارات صغيرة وتدريجية.

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اندفعت القوات الأوكرانية إلى الأمام في الجنوب، محررة ما يزيد قليلاً عن 150 كيلومترًا مربعًا - أي حوالي 60 ميلًا مربعًا.

لكن مع تقدم أوكرانيا، تقول نائب وزير الدفاع إن روسيا تصعد هجماتها في الشرق، مضيفة أن "العدو يحاول إجبار قواتنا على الخروج من مواقعه، لكنه يتلقى رفضًا مناسبًا".

وفي يوم الاثنين، أُطلقت 4 طائرات مسيرة روسية على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، وأصابت مبنيين سكنيين ومبنى إداريا محليا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 19 شخصًا بجروح.

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