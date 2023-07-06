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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن حكام مباراة الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن هدف الفريق أمام الأهلي صحيح، ومن المستحيل أن تصطدم الكرة بيد محمد حسن وتسكن الشباك بهذه القوة، مشددًا على أن الفريق لن يهبط للقسم الثاني وسيبقى في الدوري الموسم المقبل.

وقال العجوز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعلم لماذا يحدث ذلك مع النادي الإسماعيلي، صاحب التاريخ الكبير، لم أقم بسؤال محمد حسن ولست في حاجة لسؤال اللاعب".

وأضاف: "قولت حتى لو لمست الكرة يد اللاعب وذهبت لقدمه فأنها تحتسب، وألوم على لجنة الحكام بأن الفار أعاد اللقطة من زاوية واحدة، لو أبلغني اللاعب بأي شئ لن أقوم بالإدلاء بأي تصريحات، وسنقوم بتقديم احتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة بسبب الخطأ التحكيمي".

وأكمل: "لن ننظر للوراء، لا يوجد رفاهية بالنسبة لنا، علينا أن نلعب مثلما لعبنا اليوم، في المباراتين القادمتين، لابد من التكاتف بين اللاعبين والجهاز الفني من أجل عبور المرحلة الحالية".

وزاد: "وصلنا أكثر من مرة لمرمى الأهلي، وكان هناك انفراد لسيد الشبراوي وفرصة لـ ياو أنور، أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندت ودعمت الفريق".

وأكد: "لا يوجد رفاهية لخسارة أي نقاط، ربنا يجازي من كان وراء سبب وصولنا لهذه المرحلة، سواء رئيس نادٍ أو إداري أو أي شخص".

وأشار إلى أن الأمور بالنسبة للفريق الأول تسير بشكل جيد في الفترة الحالية، كان هناك أمور كثيرة خاطئة.

وأتم: "فراس شوط قام بفسخ عقده من طرف واحد، وأخطرنا بذلك، الأهم بالنسبة لنا هو البقاء بالدوري ومن ثم بحث أي ملفات آخرى".

اتحاد الكرة احمد العجوز احتجاج رسمي الأهلى الاسماعيلي

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قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن حكام مباراة الأهلي

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