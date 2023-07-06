11 لاعبا دفعة واحدة.. من سيرحل عن الزمالك بنهاية الموسم؟

من سيرحل عن الزمالك بنهاية الموسم؟ منح خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، الضوء الأخضر لرحيل عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة تنوعت ما بين عدم قناعة بمستواهم الفني وانتهاء عقود بعض اللاعبين.

وكشف التقارير الصحفية الأخيرة، آخر تطورات الراحلين عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم، وعلى رأسهم اللاعب عمر جابر.

وأكد أوسوريو، في تصريحات صحفية، أن عمر جابر خارج حساباته الفنية، وتستطيع الإدارة تسويقه أو إدخاله في صفقات تبادلية، خاصة مع تقدم اللاعب في العمر وبلوغه 31 عامًا.

اللاعبين الراحلين عن الزمالك

في سياق متصل، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم الحاجة إليهم في الموسم الجديد.

وقال عبد الهادي، فى تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك حدد قائمة الراحلين الفريق في الموسم الجديد، سواء لعدم الحاجة إلى جهودهم، أو انتهاء عقود بعض اللاعبين.

وخلال الأيام الماضية، عقد أوسوريو جلسة مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك، وجرى الكشف عن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت القائمة كالتالي:

«سامسون - روقا - محمد عبد الغني - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - أحمد بلحاج - مصطفى الزناري - عمرو السيسي».

كما أكدت التقارير الصحفية الأخيرة كذلك، رحيل كل من عمر جابر، محمود شبانة، وكذا محمد عبد الشافي لاحتمال اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

ما سبب رحيل لاعبي الزمالك؟

وتنتهي عقود يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقديهما مع النادي.

بينما أحمد بلحاج، نادي الزمالك لن يفعل بند شرائه من نادي أسوان؛ إذ تعاقد معه النادي الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما سيرحل الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، بعد قضاء موسم واحد في صفوف نادي الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد مع الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، مطلع الموسم الجاري، لكنهم لم يشاركوا بصفة أساسية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فيوتشر مساء يوم السبت 8 يوليو المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.