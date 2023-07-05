خالد الغندور يعلن عدد صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف خالد الغندور عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، عن عدد الصفقات التي يسعى الفريق الأبيض لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال في تصريحات إذاعية : "الزمالك سوف يتعاقد مع 4 أو 5 صفقات خلال انتقالات الصيف، والمفاوضات مستمرة مع أكثر من لاعب في الوقت الحالي لوضع الرتوش الأخيرة".

وأضاف: "المدير الفني يسعى لتدعيم بعض الخطوط مثل المساك والجناح وخط الوسط والمهاجم والتحركات مستمرة لتدعيم الفريق".

ونجح الزمالك في الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس مصر .