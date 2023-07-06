كارثة عدم غسل الأسنان ليلا يصيبك بمرض قاتل.. تفاصيل

عدم غسل الأسنان ليلا بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم البلاك على الأسنان واللثة، وهذا يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية مع مرور الوقت، ومن بين هذه المشاكل، يمكن أن يكون التهاب اللثة (التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان) أحدها.

وقالت طبيبة الأسنان غادة الشريف، إذا لم يتم علاج التهاب اللثة بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يتطور إلى مرض اللثة المتقدم (الذي يعرف أيضًا بمرض اللثة الخطير)، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان، وتم ربط مرض اللثة المتقدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتطور أمراض أخرى.

ومع ذلك، فإن الحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب بشكل فوري للتهاب اللثة يمكن أن يحد من المخاطر المرتبطة بهذا المرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجنب الأمراض المرتبطة باللثة والأسنان من خلال الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد، بما في ذلك تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام الخيط الطبي لتنظيف بين الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

ما هي أفضل الطرق للحفاظ على نظافة الفم؟

هناك العديد من الطرق الفعالة للحفاظ على نظافة الفم، بما في ذلك:

1- تنظيف الأسنان بانتظام: يوصى بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً، لمدة دقيقتين في كل مرة.

2- استخدام الخيط الطبي: يساعد استخدام الخيط الطبي على إزالة البقع الصغيرة التي لا يمكن الوصول إليها بالفرشاة.

3- استخدام الغسول الفموي: يمكن استخدام الغسول الفموي كملحق لتنظيف الفم والأسنان وتخفيف رائحة الفم الكريهة.

4- تناول الغذاء الصحي: يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية والغنية بالألياف والفيتامينات في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

5- تجنب التدخين: يمكن أن يسبب التدخين تراكم البلاك والتسبب في تلف الأسنان واللثة.

6- زيارة طبيب الأسنان بانتظام: يوصى بزيارة طبيب الأسنان لفحص الأسنان واللثة والكشف عن أي مشاكل صحية مبكراً وعلاجها قبل أن تتفاقم.

إذا تبعت هذه الخطوات السابقة، يمكن الحفاظ على صحة الفم والأسنان والوقاية من الأمراض المرتبطة بها.