عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة عدم غسل الأسنان ليلا يصيبك بمرض قاتل.. تفاصيل

ما هي أفضل الطرق
ما هي أفضل الطرق للحفاظ على نظافة الفم؟

عدم   غسل الأسنان ليلا بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم البلاك على الأسنان واللثة، وهذا يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية مع مرور الوقت، ومن بين هذه المشاكل، يمكن أن يكون التهاب اللثة (التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان) أحدها.

وقالت طبيبة الأسنان غادة الشريف، إذا لم يتم علاج التهاب اللثة بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يتطور إلى مرض اللثة المتقدم (الذي يعرف أيضًا بمرض اللثة الخطير)، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان، وتم ربط مرض اللثة المتقدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتطور أمراض أخرى.

ومع ذلك، فإن الحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب بشكل فوري للتهاب اللثة يمكن أن يحد من المخاطر المرتبطة بهذا المرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجنب الأمراض المرتبطة باللثة والأسنان من خلال الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد، بما في ذلك تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام الخيط الطبي لتنظيف بين الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

لن تتخيل ما يحدث عندما تنام على وضوء .. أمين الفتوى يوضح

انتبه.. هذه العلامات تكشف ارتفاع الكوليسترول

ما هي أفضل الطرق للحفاظ على نظافة الفم؟

 هناك العديد من الطرق الفعالة للحفاظ على نظافة الفم، بما في ذلك:

1- تنظيف الأسنان بانتظام: يوصى بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً، لمدة دقيقتين في كل مرة.

2- استخدام الخيط الطبي: يساعد استخدام الخيط الطبي على إزالة البقع الصغيرة التي لا يمكن الوصول إليها بالفرشاة.

3- استخدام الغسول الفموي: يمكن استخدام الغسول الفموي كملحق لتنظيف الفم والأسنان وتخفيف رائحة الفم الكريهة.

4- تناول الغذاء الصحي: يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية والغنية بالألياف والفيتامينات في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

5- تجنب التدخين: يمكن أن يسبب التدخين تراكم البلاك والتسبب في تلف الأسنان واللثة.

6- زيارة طبيب الأسنان بانتظام: يوصى بزيارة طبيب الأسنان لفحص الأسنان واللثة والكشف عن أي مشاكل صحية مبكراً وعلاجها قبل أن تتفاقم.

إذا تبعت هذه الخطوات السابقة، يمكن الحفاظ على صحة الفم والأسنان والوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

إصابة بأمراض القلب الحفاظ على صحة الإصابة بأمراض القلب الأصابة بأمراض الأسنان واللثة السكتة الدماغية السكتة الدماغي الفيتامينات الغذاء الصحي خطر الإصابة بأمراض القلب خطر الإصابة علاج التهاب اللثة عدم غسل الأسنان فقدان الأسنان ما هي أفضل الطرق للحفاظ على نظافة الفم اللثة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

موضوعات متعلقة

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

فرصة لرجال الأعمال والمطورين العقاريين| رئيس الوزراء يزف البشائر لراغبي الاستثمار.. تفاصيل 22 قرارا جوهريا

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب تشيلي ولا أنباء عن الضحايا

لضمان مرور التصرفات المائية المطلوبة.. وزير الري يتابع تطهير الترع بالمحافظات

تيممت وأثناء الصلاة عادت المياه فماذا أفعل؟ أمين الإفتاء يرد

وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية للبلدين

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. وطقس شديد الحرارة على هذه المناطق |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ