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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

أكد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي قرار صحيح من حكم المباراة.

 

وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك عدة زوايا أثبتت صحة قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو وإلغاء الهدف قرار صحيح".

وأضاف: "سيتم تحويل محمد شيحة إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب تصريحاته ضدي بأنني دمرت التحكيم المصري وسيتم اتخاذ قرارات رادعة ضده".

 

وألغى حكم اللقاء هدفا للإسماعيلي، سجله محمد حسن في الدقيقة 56 بداعي وحمد لمسة يد على اللاعب.

 

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، أمس الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة 18 ببطولة الدوري الممتاز.

لجنة الحكام الاسماعيلي الأهلى توفيق السيد محمد شيحة

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