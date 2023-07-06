مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، عن هدف الإسماعيلي الملغي في مرمى النادي الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب أمس، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه الإذاعي : هدف الإسماعيلي في مرمى النادي الأهلي غير صحيح، لمسة اليد واضحة مفيش كلام يعني.

وأضاف: الأهلي لجأ للدفاع دون أدنى داعي، والأهلي كان ممكن يجيب هدف واتنين لأن الإسماعيلي مكنش في حالته، حتى فرص الدراويش لم ترتق للهجمات الخطيرة.

وكرر النادي الأهلي فوزه على الإسماعيلي بنفس النتيجة؛ إذ إنه كان قد فاز عليه في الدور الأول بهدف نظيف.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.