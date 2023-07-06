يشعر بالوحدة.. شوبير يكشف كواليس أزمة كريستو مع الأهلي وأسباب تراجع مستواه

علق الإعلامي أحمد شوبير على مستوى التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفسرًا سبب عدم ظهور اللاعب بنفس المستوى الذي يظهر به مع منتخب نسور قرطاج للشباب، كاشفا أن اللاعب يشعر بالوحدة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: محمد الضاوي كريستو، سنه صغير 19 عاما، ووالدته متوفية ويشعر بالوحدة رغم تواجد مواطنه علي معلول، معه بصفوف المارد الأحمر إلا أن الأخير يحتوي اللاعب في غرفة خلع الملابس ولكنه في النهاية متزوج وله أسرته.

وأضاف: كريستو، بدأ يخرج مع لاعبي الأهلي ويعتاد على الأجواء في مصر، وهذا الأمر سينعكس على مستواه في الفترة المقبلة.

وأشاد بمستوى اللاعب قائلًا: محمد الضاوي حيث قدم مستوى مميز مع منتخب تونس للشباب في كأس العالم وأجبر جلال القادري المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج الأول على ضم اللاعب وشارك في ودية أمام الجزائر.

وأختتم: الفترة المقبلة حال تأقلم محمد الضاوي كريستو على الأجواء في مصر سينعكس على مستواه وما يقدمه مع الفريق الأحمر.