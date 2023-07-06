عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يشعر بالوحدة.. شوبير يكشف كواليس أزمة كريستو مع الأهلي وأسباب تراجع مستواه

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير على مستوى التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفسرًا سبب عدم ظهور اللاعب بنفس المستوى الذي يظهر به مع منتخب نسور قرطاج للشباب، كاشفا أن اللاعب  يشعر بالوحدة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: محمد الضاوي كريستو، سنه صغير 19 عاما، ووالدته متوفية ويشعر بالوحدة رغم تواجد مواطنه علي معلول، معه بصفوف المارد الأحمر إلا أن الأخير يحتوي اللاعب في غرفة خلع الملابس ولكنه في النهاية متزوج وله أسرته.

وأضاف: كريستو، بدأ يخرج مع لاعبي الأهلي ويعتاد على الأجواء في مصر، وهذا الأمر سينعكس على مستواه في الفترة المقبلة.

وأشاد بمستوى اللاعب قائلًا: محمد الضاوي حيث قدم مستوى مميز مع منتخب تونس للشباب في كأس العالم وأجبر جلال القادري المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج الأول على ضم اللاعب وشارك في ودية أمام الجزائر.

وأختتم: الفترة المقبلة حال تأقلم محمد الضاوي كريستو على الأجواء في مصر سينعكس على مستواه وما يقدمه مع الفريق الأحمر.

كريستو احمد شوبير 19 عاما الأهلى الضاوي كريستو القميص الأحمر النادي الأهلي بالنادي الأهلي حمد شوبير جلال القادري علي معلول غرفة خلع الملابس محمد الضاوي محمد الضاوي كريستو لاعب محمد الضاوي كريستو منتخب نسور قرطاج منتخب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

ترشيحاتنا

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لموظفي الحكومة.. تعويضات نقدية مقابل الإجازات في القانون الجديد

حسام عبد الغفار: التأمين الصحي يمنح المواطن حرية اختيار المستشفى| فيديو

القصة الكاملة لسيدة الغردقة المتهمة بقتل أطفالها التوأم.. تفاصيل مأساوية

زلزال يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لن يتكرر قبل 4000 عام.. الأرض تبتعد مسافة كبيرة عن الشمس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ