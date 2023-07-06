الجيش الإسرائيلي يعثر على طائرة مسيّرة تابعة للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين

قالت وسائل إعلامية عبرية، صباح الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على طائرة بدون طيار خلال العدوان على مخيم جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقديرات تشير إلى أن المقاومين حاولوا تطوير طائرات مسيرة متفجرة لتنفيذ عمليات من خلالها.



وأشارت الإذاعة إلى أن "الطائرة المُسيرة التي عثر عليها الجيش في جنين نموذج بسيط، ويمكن طلبها عبر الإنترنت".

وأضافت "لكن إذا تمكنوا من إرفاق متفجرات بها؛ فسيكون هناك احتمال لحدوث أضرار في حال استخدامها في العمليات".



وانسحبت آليات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء 4 يوليو بعد 48 ساعة من عدوان عسكري واسع، سطّرت فيه المقاومة ملحمة بطولية.

وخلفت عملية الاحتلال 12 شهيدًا، أغلبهم من المدنيين، وأكثر من ١٢٠ جريحًا، بينهم نحو ٢٠ إصابة بجروح خطيرة، فيما أوقعت المقاومة قتيلًا في صفوف قوات الاحتلال، وفجّرت عددًا من آلياته العسكرية، وأفشلت أهدافه.