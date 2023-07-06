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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد القبض على المتهم بإلقاء الزجاج|«الحفاظ على البيئة» تنظم حملة تنظيف لشاطئ الغردقة

صدى البلد

أعلنت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" بالغردقة، عن إطلاق حملة لتطهير شاطئ فلفلة من المخلفات الزجاجية، والتى قام بإلقائها أحد العمال والذي تم إلقاء القبض عليه.

 

وأعلنت الجمعية فى بيان لها أن الحملة من المقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل، بمحاضرة عن التوعية البيئية يقدمها فريق الشمندورات بالجمعية ثم تنظيف الشاطئ.

 

وأشار البيان إلى أن المتطوعين سيقومون بتنظيف الشاطئ من البلاستيك والنفايات الأخرى، وذلك حرصًا على سلامتهم، فيما سيقوم عمال الجمعية بتنظيف الشاطئ من الزجاج المكسور، باستخدام أدوات مخصصة لذلك.

 

كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قد استجاب بشكل سريع عقب تداول فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقائه زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم شاطىء بمنطقة محيطة باحد المطاعم.

 

حيث تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر، وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم وبالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم.

 

علي الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتهم مرتكب الواقعة وضبطه والتحفظ عليه لحين  عرضه علي جهات لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

 

ووجه محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى إلتزام إدارة المطعم بالتعليمات، وذلك حرصا على ردع إلمخالفين الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للآخرين. 

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