تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

يعشق الكثير تناول الشاي ولكن لا يعرف أحدهم هل هو صحى أم لا؟

ونشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك فيديو يوضح فيه كل ما لا تعرفه عن تناول الشاي .

وقال الدكتور وليد إن الشاي من المشروبات الصحية جدا لصحة القلب حيث انه يحتوي علي مضادات علي الاكسدة تجعلها تحمي عضلة القلب حيث أن محبي الشاي قد تكون أعمارهم أطول .

وأكد شوقي أن كوب الشاي من مدرات البول التي تحسن صحة الكلى كما أن احتوائها علي مضادات الاكسدة تحافظ علي كل خلايا الجسم ويقلل خطر الإصابة بمرض السكر ويقلل فرصة الاصابة بالسرطانات .

ولكن حذر شوقي من تناول الشاي الساخن فور وضعه من الغلاية قد يكون سبب في إصابتك بسرطان المرئ حيث لن يتحمل المرئ درجات الحرارة العالية ويبدأ يتحور لخلايا سرطانية

كما أن وضع كميات كبيرة من السكر لأنه سيكون إصابتك بالعديد من الأمراض لذلك يجب شرب الشاي بملعقة سكر فقط .