لو بتحب السهر .. تحذير من هذه المخاطر على صحتك

يعشق الكثيرون السهر ولا ينامون طوال الليل ويسهرون حتي ساعات متأخرة من الليل ، وينامون طوال النهار ، فتنقلب حياتهم " ليلهم نهار " ونهارهم ليل " .. هؤلاء الاشخاص حذرتهم دراسة فنلندية حديثة وكشفت أن الاشخاص الذين يفضلون النوم في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ في وقت متأخر من النهار، قد يموتون مبكرا بسبب عادات سيئة يطورونها عندما يظلون مستيقظين طوال الليل.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Chronobiology International، ان هؤلاء الاشخاص الذيني يفضلون السهر طوال الليل يطلق عليهم "البومة الليلية"، وهو النمط الزمني للنوم الذي يذهب فيه شخص ما إلى الفراش متأخرا ويستيقظ في وقت متأخر من النهار، وقالت انهم ربما يموتون في وقت مبكر من أولئك الذين ينامون ويستيقظون باكرا.

واضافت الدراسة ان إن هذا يرجع أساسا إلى أن أولئك الذين يتأخرون في النوم هم أكثر عرضة لخطر تطوير عادات غير صحية ، ويبدو أن زيادة خطر الوفاة المرتبط بكونك شخصا مسائيا محباً للسهر، يرجع بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك التبغ والكحول ، هذا بالمقارنة مع أولئك الذين من الواضح أنهم أشخاص صباحيون".

وقالت ان هناك ما يقارب 24 ألف توأما من 1981 إلى 2018 من أجل تسجيل الأسباب المحتملة للسلوكيات المتعلقة بالصحة ، وقال نحو 10% من التوائم المشاركين في الدراسة إنهم كانوا بالتأكيد أشخاصا مسائيين، بينما قال 33% إنهم يفضلون السهر إلى حد ما ، وكان أكثر من 29% من المشاركين ممن يفضلون الاستيقاظ في الصباح الباكر، بينما وصف 27.7% أنفسهم بأنهم يميلون إلى حد ما إلى تفضيل الصباح الباكر.

واستطردت الدراسة أن أولئك الذين يفضلون السهر هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول، ولديهم اضطراب في تعاطي الكحول، كما أنهم أكثر عرضة لاستخدام مواد أخرى بما في ذلك التبغ".

وبينما قد يلعب تعاطي الكحول والتدخين دورا في زيادة المخاطر بنسبة 9%، إلا أنهما لا يرويان القصة كاملة ، ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى التي تتبادر إلى الذهن، من المحتمل أن يحتاج الأشخاص الذين يفضلون السهر إلى الاستيقاظ مبكرا للعمل او المدرسة، وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على قسط أقل من النوم ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة المخاطر".

وتناولت الدراسة المستوى التعليمي لكل توأم في الدراسة ، واستهلاك الكحول، واستخدام منتجات الدخان، وكتلة الجسم ومدة النوم لمقارنة أساليب حياة "البومة الليلية" مع أولئك الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرا، في ما يوصف بـ"طيور الصباح" ، ووفقا للنتائج، فإن "البومة الليلية" معرضون لخطر الموت المبكر بنسبة 9% أعلى من "طيور الصباح".