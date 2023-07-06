رسميا| البورصة تعلن بدء التداول على أسهم طاقة عربية الأحد المقبل





أعلنت إدارة البورصة الإعلان عن بدء تداول سهم شركة طاقة عربية، اعتباراً من جلسة الأحد المقبل 9-7-2023 ، بسعر فتح يبلغ 50 قرشا للسهم (السعر المرجعي – القيمة الاسمية) ، ودون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.

ونوهت إدارة البورصة إلي أنه سيتم التداول على الورقة المالية طاقة عربية، اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به ، شريطة نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية.

