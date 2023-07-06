اللغة الإنجليزية ترسم الخوف على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بسوهاج

رسم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ملامح الخوف والغضب على وجوه أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث ينتظر أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، أبنائهم أمام المدارس المتواجد بها لجان الامتحانات بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج.

ويجلس أولياء الأمور على الأرصفة في توتر وقلق يُسيطر على مشاعرهم، ويظهر على ملامحهم الخوف الشديد على ابناءهم ومستقبلهم الذي يتوقف على مدى صعوبة أو سهولة امتحانات الشهادة الثانوية العامة؛ وذلك لانتظار ابناءهم من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، في زمن مدته 3 ساعات بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

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29 ألف و400 طالب يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج

وكان قد قال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بمل لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الامنية تم تأمين كافة اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.