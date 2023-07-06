فرقة العرائس المائية المصرية تشارك في المھرجان الدولي للمسرح بكاراكاس

شاركت فرقة "ماي بوبتري" للعرائس المائیة في المهرجان الدولي للمسرح بفنزويلا، وقدمت الفرقة عرضین فلكلوریین عن عروسة المولد وتاریخھا، وقاموا بمساعدة الأطفال على تشكیل عروسة المولد من قصاصات الورق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجیة المصرية على إبراز التميز الثقافي المصري، وتفعیلاً لدور السفارة المصریة في كاراكاس في تنشیط التبادل الثقافي مع فنزویلا.

كما قدمت الفرقة بالمشاركة مع الفنانین الفنزویلیین الذین قاموا بتدریبھم عرضین لفن العرائس المائیة "إیزیس وأوزوریس"، وھو فن تنفرد به الفرقة في أفریقیا والشرق الأوسط، كما لم یسبق تقديمه في فنزویلا من قبل.

و حضر وزیر الثقافة الفنزویلي "إرنستو فییجاس"، وعدد من المسئولین الفنزویلیین والجمهور الفنزویلي بفئاته العمریة المختلفة عرض "إیزیس وأوزوریس".



وأشاد وزیر الثقافة الفنزویلي بالتبادل الثقافي والحضاري الذي قدمتھا الفرقة المصریة، وقدم الشكر لھم على تدریب الفنانین الفنزویلیین على فن العرائس المائیة.

وفي المقابل قدمت رئیسة الفرقة "مي مھاب" الشكر للوزیر الفنزویلي على تنظیم المھرجان، وحضور العرض المصري.

كما شاركت الفرقة بالأزیاء المصریة التقلیدیة في معرض الحضارة المصریة الذي شارك طلاب جامعة "سانتا ماريا" فيه تحت إشراف السفارة المصریة.

وقد قدم سفیر جمھوریة مصر العربیة في فنزویلا "كریم أمین" الشكر لوزارة الثقافة المصریة، ووزارة الثقافة الفنزویلیة على مشاركة الفرقة المصریة في ھذا الحدث الكبیر، مؤكداً على حرص السفارة على زیادة التبادل الثقافي والحضاري بین الدولتین الشقیقتین، وھو ما لا قى نجاحاً كبیراً من الجمھور الفنزویلي على اختلاف فئاتھم العمریة.

مشاركة فرقة "ماي بوبتري" المصرية في المھرجان الدولي للمسرح

مشاركة فرقة "ماي بوبتري" المصرية في المھرجان الدولي للمسرح

مشاركة فرقة "ماي بوبتري" المصرية في المھرجان الدولي للمسرح

مشاركة فرقة "ماي بوبتري" المصرية في المھرجان الدولي للمسرح