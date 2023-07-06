أسعار صادمة لتذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوى

يستعد المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوى يوم 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يبدأ فى تمام الثامنة مساءً.

وتم طرح التذاكر بـ 6 فئات:

الأولى بسعر 320 جنيها

الفئة الثانية 360 جنيها

الفئة الثالثة 400 جنيه

الفئة الرابعة 440 جنيها

الفئة الخامسة 480 جنيها

الفئة السادسة 520 جنيها

وشهدت أسعار الحفل انتقادات واسعة من قبل عدد كبير من جمهور ومحبى عبد الباسط حمودة.

أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة على أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من المشاهير ونجوم الإعلام منهم محمد نشأت، وأسماء قنديل، وإيمان مختار، وداليا الخطيب، بالإضافة إلى ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسى وغيرهم.

حضر عبد الباسط بكامل لياقته وكان في استقباله منظم الحفل الـ dj العالمى ياسر الحريري، وتخلل فقرته بعض الاستعراضات الشرقية، وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الشهيرة، ومنها "سطلانة"، و"يعجبنى كلك"، و"أنا مش عارفنى"، و"ضيعنا"، وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات المعجبين من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد الحفل فقرة قوية للـ dj عمرو so، بالإضافة إلى أجواء مثيرة من الـ fireworks.

وعلق المطرب الشعبي الشهير عبد الباسط حمودة على احتفال لاعبي الأهلي على أنغام أغنية "سطلانة" عقب الفوز على الوداد المغربي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال عبد الباسط حمودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "في البداية أوجه التحية إلى علاء نبيل.. الزمن الجميل، أنا بحب كابتن علاء نبيل عشان محترم ومؤدب".

وعن انتشار أغنية سطلانة قال عبد الباسط حمودة: "جامدة جدًا، أنا عملت أغاني كتير للأهلي، كلنا أهلاوية بنحيي جمهور الأهلي".

وتابع: "الأهلي نادي القرن واللي خلاني أحب الأهلي صالح سليم والخطيب ومصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي".