تنظيم يوم إعلامي لمنتخب السلة آنسات قبل التوجه لكأس العالم في إسبانيا

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يومًا إعلاميًا لمنتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 19 عامًا، وذلك قبل سفر المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة في إسبانيا.

ويقام اليوم الإعلامي بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الإثنين 10 يوليو 2023، الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني مصطفى هدهود.

ويشارك منتخب مصر آنسات تحت 19 سنة في بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 23 من الشهر ذاته.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات كندا، الصين، والتشيك. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 15 يوليو بمواجهة التشيك، ثم يلتقي الصين في اليوم التالي، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة كندا يوم 18 يوليو.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الثالثة منتخبات اليابان، ليتوانيا، البرازيل، وإيطاليا.