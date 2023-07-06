إيران تحتجز ناقلة نفط بعد اصطدامها بسفينة في خليج عمان.. وتدخل أمريكي عاجل

اصطدمت ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما، وأصيب 5 بحارة إيرانيون، إثر الاصطدام، وذلك في خليج عُمان.



وقال مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، في بيان له نقلته وكالة إرنا، إن "الناقلة ريتشموند التي ترفع علم البهاما، اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى إصابة أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية".



وأضاف البيان أن "السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، أصدرت صباح اليوم، أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة بسبب المخالفة في مياه الخليج، وقامت البحرية الإيرانية بالتحرك لتنفيذ الأمر بعد تحديد موقع الناقلة، التي توجهت إلى المياه الإقليمية العُمانية وتم احتجازها".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عُمان.



ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".



ووصف البيان الأمريكي الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة.