تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أكد مجلس الأمن الأمريكي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترد على "العدوان" الإيراني على حلفاء بالشرق الأوسط، بعد محاولة إيرانية للسيطرة على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان.

وكشفت البحرية الأمريكية أنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عُمان، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة سترد على العدوان الإيراني جنباً إلى جنب مع حلفائنا حول العالم وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والممرات المائية المهمة الأخرى".

وأشاد فايس أدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية "بالجهود الاستثنائية التي بذلها طاقم (ماكفول) بالاستجابة الفورية ومنع أي عملية استيلاء أخرى".

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها، أوردته وكالة "رويترز"، أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من ناقلة النفط (تي.آر.إف موس) التي ترفع علم جزر مارشال في المياه الدولية بخليج عُمان في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء.

وأضاف البيان أن السفينة الإيرانية رحلت من الموقع حينما وصلت المدمرة (يو.إس.إس ماكفول) التابعة للبحرية الأمريكية التي تطلق الصواريخ الموجهة".

وأضافت البحرية الأمريكية أنها نشرت معدات مراقبة من بينها طائرة دورية بحرية.

وقالت البحرية الأمريكية إنها تلقت نداء استغاثة آخر بعد حوالي 3 ساعات من الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاما وكانت تبعد أكثر من 32 كيلومترا قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط وتسير في المياه الدولية.