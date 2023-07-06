محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، ،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالب وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

وتابع المحافظ "من خلال وكيل الوزارة محمد عبد التواب" سير الامتحانات، حيث أشار الأخير إلى وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان.

وأدى اليوم الطلاب "علمي/ أدبي" الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، بالتوازي مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)، بجانب أداء طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادتي علم النفس "فترة أولى" وعلم الاجتماع "فترة ثانية".

وكان وكيل الوزارة اطمأن خلال تواصله مع مديري الإدارات، على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في موعدها المحدد،مشددا على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورقة إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق وفتح أبواب اللجان من الساعة 8.15 صباحاً لتنفيذ إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان.