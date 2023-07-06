عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلام المرارة تفاجئ طالبة أثناء امتحانات الثانوية العامة فى بني سويف

صدى البلد

أصيبت طالبة بمغص حاد بعد شعورها بآلام المرارة أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية » داخل لجنة الثانوية العامة بمركز الواسطى شمال بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطاراً من رئيس لجنة للثانوية العامة بمركز الواسطى يفيد بإصابة طالبة بمغص مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية».

أم هاشم.. بنت بني سويف: "ضحيت بسعادتي من أجل راحة إخوتي"

ختام مؤتمر خدام إيبارشية بنى سويف بدير العذراء ببياض

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطالبة تدعى «يارا. ا. ع»، حيث تبين أنها شعرت بمغص حاد مفاجئ بسبب المرارة، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، والوقوف على مدى إصابتها.

الرعاية الطبية اللازمة امتحانات الثانوية العامة مستشفى الواسطى المركزي متحانات الثانوية العامة مستشفى الواسطي مستشفي المركزي مركز الواسطى متحانات الثانوية العام هيئة الإسعاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش استعدادات خطة 2023/2024 والبرنامج الميداني

ترشيحاتنا

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ