آلام المرارة تفاجئ طالبة أثناء امتحانات الثانوية العامة فى بني سويف

أصيبت طالبة بمغص حاد بعد شعورها بآلام المرارة أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية » داخل لجنة الثانوية العامة بمركز الواسطى شمال بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطاراً من رئيس لجنة للثانوية العامة بمركز الواسطى يفيد بإصابة طالبة بمغص مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية».

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطالبة تدعى «يارا. ا. ع»، حيث تبين أنها شعرت بمغص حاد مفاجئ بسبب المرارة، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، والوقوف على مدى إصابتها.