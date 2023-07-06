عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام مؤتمر خدام إيبارشية بنى سويف بدير العذراء ببياض

ختام مؤتمر خدام إيبارشية
ختام مؤتمر خدام إيبارشية بنى سويف بدير العذراء ببياض

اختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته للخدام والخادمات على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من أول أمس الإثنين. 

 تحت شعار "استيقظ أيها النائم" وذلك في دير السيدة العذراء ببياض التابع للإيبارشية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 6-7-2023

فوكسهول تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية في معرض ميونيخ

أمام رفض تركيا والمجر.. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو

السعودية .. وزارة الحج تنشر لقطات مبهرة للحرم النبوي الشريف | شاهد

كيف تكون كفارة المغتاب لمن اغتابه؟.. عليك بهذا الأمر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ