على هامش اجتماع عدم الانحياز.. الرئيس الأذربيجاني يؤكد موقف بلاده الداعم لفلسطين

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش أعمال اجتماع المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وأكد الرئيس الأذربيجاني علييف خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، حتى تحصل دولة فلسطين على استقلالها على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها، والجرائم التي يرتكبها نظام الأبرتهايد بشكل يومي، من قتل وتهجير قصري للعائلات الفلسطينية من بيوتها، بالتواطؤ مع المستوطنين الإسرائيلين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين المدنيين، والإقدام على حرقها وتدمير الممتلكات والقتل تحت حماية جيش الاحتلال.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على استمرار بلاده في توفير الدعم الممكن لدولة فلسطين في المجالات كافة.

بدوره، ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دعم الحكومة الأذرية لقطاع التعليم في فلسطين ودعم البنية التحتية التعليمية بشكل عام، مرحبا في الوقت ذاته بقرب افتتاح المكتب التمثيلي الأذري لدى دولة فلسطين في الأسابيع القادمة.