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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي أيونيك 5 N تظهر خلال اختبارها| صور

هيونداي أيونيك 5
هيونداي أيونيك 5 N الهاتشباك الكهربائية الجديد

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الكهربائي الجديد هيونداي  ذات الأداء العالي، وتنتمي أيونيك 5 N الي فئة السيارات الهاتشباك الكهربائية الجديدة.

هيونداي أيونيك 5 N  الهاتشباك الكهربائية الجديدة

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- محرك هيونداي أيونيك 5 N

هيونداي أيونيك 5 N  الهاتشباك الكهربائية الجديد

تستمد سيارة هيونداي أيونيك 5 N  الكهربائية قوتها من محرك ينتج 600 حصان، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وبها زوج محركات كهربائية، بالإضافة الي أن أيونيك 5 N  ستستمد قوتها من بطارية بـ طاقة أكبر دون زيادة حجمها .

- مواصفات أيونيك 5 N الهاتشباك

هيونداي أيونيك 5 N  الهاتشباك الكهربائية الجديد

زودت سيارة هيونداي أيونيك 5 N  الهاتشباك الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات المتطورة منها، نظام تعليق أكثر قوة، وعجلات مقاس 18 بوصة، وإطارات منخفضة الارتفاع، وملاقط للمكابح الأمامية، ومآخذ هواء أمامي، وستائر بـ الصدادات.

هيونداي أيونيك 5 N  الهاتشباك الكهربائية الجديد

بالإضافة الي الهاتشباك الكهربائية الجديدة من هيونداي تضم أيضا،  فتحة بالصداد الخلفي لتوجيه تدفق الهواء عبر الفتحات الموجودة أمام العجلات الخلفية، وجناح سقف رياضي، ومشتت هواء خلفي بارز.

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