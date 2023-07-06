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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الدعاء بشيء معين يعد اشتراطا على الله؟ داعية يجيب

صدى البلد

هل الدعاء بشيء معين يعد اشتراطا على الله؟ سؤال أجاب عنه الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، قائلا: “الدعاء من أحب العبادات والطاعات إلى الله عز وجل،  لأن الله يحب العبد إذا دعا وألح في الدعاء لأنه بذلك يتوكل على ربه ويحسن الظن به عز وجل”. 

ويضيف الداعية أن الدعاء بأمر معين لا يعد اشتراطا على الله ما دمت راضيا بما سيجيبك الله تعالى حيال الأمر بالعطاء أو المنع، لافتا إلى أنه من الأنبياء من طلب الولد فقال من الأنبياء «رب هب لي من لدنك ولي»، «رب هب لي من الصالحين»، «رب هب لي من لدنك ذرية طيبة»، وأيضا «رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين* واجعل لي لسانصدق في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم».

سببان لعدم استجابة الدعاء
وقال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف، إن هناك خطآن يقع فيهما كثير من الناس يجعلان الدعاء غير مستجاب ، أو يحدث عكس ما تتمنى.

وأضاف أبو بكر، خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: “الخطأ الأول وهو أن تدعو على نفسك دون أن تدري فحذارى أن تدعي على ابنك أو مالك أو نفسك”، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الناس يدعون على أبنائهم وعند سؤالهم أو نهرهم عن ذلك يعللون ذلك بأن هذا الدعاء يخرج وقلبي بيقول: “لا يا رب”، مؤكدا أن هذه خزعبلات ولا يوجد في الدين ما يقول إن شخصا بيدعي وقلبه بيقول لأ يارب فالله قد يستجيب الدعاء فورا.

واستشهد أبو بكر بما حدث للإمام الزمخشري عندما سئل: “لماذا قطعت قدمك؟ فقال: دعوة أمي علي حيث كنت ألعب بعصفور صغير، ونهرتني أكثر من مرة وعندما سئمت مني قالت لي ستقطع قدم العصفور قطع الله قدمك  فعندما كبرت دب مرض قي قدمي واضطررت لبترها”.

وتابع: "نجد بعض الناس عندما يمرض ابنه ويجلس بجواره فيخدثه ويقول: “يا ريت اللي فيك يجي فيا، يا رب أنا وهو لأ”، مؤكدا أن صاحب الدعاء يجلب لنفسه المصائب دون أن يدري.

واستطرد: “أما الخطأ الثاني الذي يجعل الدعاء غير مستجاب أو بحدث عكس ما نتمنى وهو تعليق الدعاء على المشيئة، وذلك لأن كثيرا من الناس يفهمون المشيئة بطريقة خاطئة،  فنجد بعض الناس عند الدعاء يقول: يا رب لو انت هتديني كذا إديني، يا رب لو انت رايد تعطيني كذا فاعطني إياه، وهذا خطأ كبير يحجب إجابة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يدعو فليعزم المسألة أي يحددها ويقولها بقصد وعزم ويقين ولا يقول يا رب إن شئت فأعطني”.

الدعاء بأمر معين الداعية الدكتور رمضان عبدالرازق الطاعات اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف يستجيب الدعاء

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