استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن قضية الاختلاس التى حدثت فى محافظة الغربية من موظف داخل أحد البنوك، حيث تمت سرقة أكثر من 70 مليون جنيه على فترات من حسابات العملاء لأحد البنوك الاستثمارية في الغربية.

كشف السرقة الدكتور عبد المعطي السمنودي، عن طريق اكتشافه اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك وهو لا يعلم عنها شيئا، واختفى هذا المبلغ من أغسطس 2022 لفبراير 2023.

وفور اكتشاف العميل اختفاء هذا المبلغ من حسابه، قدم شكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغا للنيابة، واكتشفوا أن السرقة لم تتم من هذا العميل فقط.

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