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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كوم تراب.. الصور الأولى لانهيار منزل آخر في إسكندرية مأهول بالسكان

إنهيار منزل في اسكندرية
إنهيار منزل في اسكندرية

حصلت صدى البلد على الصور الأولى للعقار المنهار في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل

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