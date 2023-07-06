وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الكويتي لأول مرة بعد خلاف حول حقل نفطي

أكدت الكويت في بيان لها عبر وزارة خارجيتها اليوم الخميس، ضرورة استمرار الحوار بينها وبين إيران ودعم كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عبر تويتر ، إن "الوزير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، التقى مساء أمس الأربعاء، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو".

وأضافت أن "اللقاء تمحور حول استكمال المحادثات التي تمت في الكويت، خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للبلاد، الشهر الماضي".

مشيرة إلى أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، وضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل غاز الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر السعودي، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة لـ إيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.