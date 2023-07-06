لأول مرة منذ 2019 .. سفن حربية روسية تصل ميناء شنجهاي

وصلت سفينتان تابعتان للبحرية الروسية، أمس الأربعاء، إلى ميناء شنجهاي، في إطار زيارة ودية للصين.

وبحسب ما ذكرته وكالة تاس للأنباء، اليوم، فإن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها سفينة روسية إلى شنجهاي منذ رفع إجراءات الوقاية من وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه.

ورست فرقاطتا "الصوت" و "المثالية" لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية في رصيف قاعدة بحرية للجيش الصيني عند مصب نهر هوانغبو.

ورحب القنصل العام الروسي في شنجهاي لوكيانتسيف بالأسطول في الجو المهيب الذي أوجدته الفرقة العسكرية.

وذكر التقرير أن جنود البحرية الصينية الذين يرتدون الزي الأبيض اصطفوا للترحيب بهم، حاملين لافتات ترحيب باللغتين الروسية والصينية.