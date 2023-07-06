أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر كهربا بصورة له من الملعب و علق برمز الأسد .

وقررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة تأجيل البت فى طعن الثنائي دونجا لاعب الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي .

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، إن البت في عقوبة دونجا وكهربا سيكون عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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إيقاف كهربا ودونجا

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12 مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.