أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

ترغب الكثير من النساء في طريقة عمل كباب الحلة فهي من الأكلات الشهية والمميزة خاصة عند معرفة الإضافات والتوابل المناسبة لها

ونعرض لكم طريقة عمل كباب الحلة بمذاق مميز من خلال وصفة الشيف شربيني

مقادير كباب الحلة

لحمة

بصل

بهارات

زبدة

فلفل حار

طماطم

كرفس

كرات

مرقة

ملح

فلفل أسود

كباب الحلة بالصوص



طريقة عمل كباب الحلة

*سيحي الزبدة في طاسة على نار متوسطة وشوحي البصل مع الفلفل الحار والملح مع القليل من الكرات

*عند تغيير لون البصل نضع اللحمة و مع التوابل ونقلب جيدا حتي تحمر ثم ضعي الماء والملح والفلفل الأسود واتركيها علي النار حتي تغلي وانزليها حين ينضج ويقدم كباب الحلة ساخنا مع الصوص أو بدون.