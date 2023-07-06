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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. شوبير : الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي 4 مواسم

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تعاقد الوكرة القطري مع حمدي فتحي رسميًا.

وكتب شوبير عبر فيسبوك : رسميًا ، الوكرة القطري يعلن تعاقده مع حمدي فتحي لمدة 4 مواسم.

ونشر حمدي  فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيسبوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الإدارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكرا علي حبكم ودعمكم اللا منتهي. ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، بتمني لكم كل التوفيق دايما".

 

واختتم قائلًا:"وأخيرًا شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. ولنا عودة".

 

 

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