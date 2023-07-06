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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

‏ قال مصطفى بكري أن مرتكب حادث القاهرة الجديدة يدعى زياد حسام الدين آمين ضابط طبيب بالقوات المسلحة برتبة نقيب والده الدكتور حسام الدين آمين أستاذ في كلية طب الزقازيق وعمه الدكتور إبراهيم أمين رئيس قسم أمراض الباطنة في الزقازيق.

 

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زياد هو الابن الوحيد لوالديه وولده بعد 15 عاما من دون خلفة ومن مواليد عام 1995 والتحق بكلية الطب العسكري في الدفعة الأولى وتخرج منها عام 2019 وتخصص في طب الأورام ومتزوج منذ فترة قريبة ووالده اشتري له "ڤللا"، وسيارة "مرسيدس".

 

 لم يكن في حالة طبيعية

 

وأضاف بكري هو شخص رياضي هوايته الملاكمة والسباحة و أصيب بـ انزلاق غضروفي منذ فترة وظل طريح الفراش لمدة ستة أشهر، مؤكدا أنه أعترف بكل ما حدث وأنه لم يكن في حالة طبيعية.

مصطفى بكري القوات المسلحة حقائق واسرار ة صدى البلد الملاكمة

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