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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

شيري عادل
شيري عادل

أعربت الفنانة شيري عادل عن سعادتها بالعمل في فيلم أصل الحكاية، وكشفت عن كواليسه في لقائها مع موقع صدى البلد.

 

وقالت "شيري" إن كواليس الفيلم كانت رائعة وانا استمتعت كثيرا بالعمل مع كل الأبطال الموجودين، سواء محمود حافظ، ومحمد ثروت الذي جعل اللوكيشن مليئا بالكوميديا، والرائع بيومي فؤاد، وأيضا المخرج المتمكن محمد أمين، فكل العناصر اجتمعت لإخراج فيلم أتمنى ينال إعجاب الجمهور خصوصا أننا نناقش من خلاله قضايا مهمة تهم كل فرد في الأسرة.

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وكشفت الفنانة شيري عادل عن العمل الدرامي الذي يجمعها بزوجها طارق صبري وذلك بعد مطالبات الجمهور بأن يتواجدا في عمل سويا.


وقالت:" هنعمل قريب مسلسل لرمضان ولكن لا يمكن ان أجزم أنه القادم بسبب إنشغالي بمسلسل ألف ليلة وليلة.

 

وعلى جانب آخر كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين، وبطولة شيري عادل.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" :" كنت متحمسا للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عددا من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

الجزء الأول الفنانة شيرى عادل الفنان بيومي فؤاد الكوميديا بيومي فؤاد طارق صبري

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قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

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