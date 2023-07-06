السعودية .. إجراء عاجل لخدمة قاصدي البيت الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن خدمة جديدة لقاصدي البيت الحرام حيث تم تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة إجابة السائلين داخل المسجد الحرام، وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن بأحدث الطرق والوسائل النافعة.

وبدوره؛ قال مدير إدارة الروبوتات الذكية المهندس عدنان المنعمي: بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد تم تفعيل خدمة "إجابة السائلين" عبر الروبوت التقني الذي يمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، والتي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة بحسب صحيفة سبق السعودية.

وأضاف: خدمة إجابة السائلين في المسجد الحرام هي إحدى الوسائل التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من خلال الإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة.

وأتم : وتتم هذه الخدمة في مواقع متفرقة في المسجد الحرام وعلى مدار ٢٤ ساعة، يجيب عن هذه الأسئلة عدد من أصحاب الفضيلة المؤهلين شرعيًّا.