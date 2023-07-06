بعد تدشين حساب الرئيس السيسي| تفاصيل تطبيق "ثريدز" الجديد.. threads منافس تويتر

أعلنت شركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا، عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "ثريدز" أو "threads"، وهو منصة تواصل اجتماعية نصية تنافس "تويتر" في مجال التغريدات القصيرة.

وكان تم الإعلان عن حساب رسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطبيق "ثريدز".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان "ميتا" عن تغيير اسمها من "فيسبوك" إلى "ميتا"، وترمي الشركة من خلال إطلاق هذا التطبيق إلى توفير بيئة تفاعلية جديدة للمستخدمين حول العالم، حيث يمكنهم الآن التواصل مع بعضهم البعض بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك في أكثر من 100 دولة حول العالم.



ثريدز في منافسة تويتر



وتم إصدار تطبيق "ثريدز" مساء يوم الأربعاء، قبل يوم واحد فقط من موعد إطلاقه المقرر.

ويتيح التطبيق للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على منصة "إنستغرام"، وبالتالي، عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، سيتمكن أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا من فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".



2 مليون مشترك خلال ساعتين



وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن أن التطبيق الجديد "ثريدز" حقق أكثر من 2 مليون مشترك في أول ساعتين من إطلاقه، وذلك وفقًا لما نشره على المنصة الجديدة مساء الأربعاء.

وفي غضون 7 ساعات، ارتفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين.



ثريدز وإنستجرام



ويتيح تطبيق "threads" أو "ثريدز" للمستخدمين كتابة منشور يصل إلى 500 حرف، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق الصور ومقاطع الفيديو.

كما يتيح التطبيق للمشاهدين التفاعل مع المنشورات من خلال الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، وحتى اقتباس مقطع من المنشور.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة المنشورات عبر "الستوري" في منصة "إنستجرام".

في حين أن معظم الميزات هي شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستجرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

وعند تسجيل الدخول إلى تطبيق "threads" أو "ثريدز" باستخدام حساب "إنستغرام"، يتم إخبار المستخدمين الجدد بأنه يجب الاحتفاظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

وإذا كان الشخص "معتمدا" على "إنستجرام"، فسيكون "معتمدا" أيضاً على التطبيق الجديد. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على "إنستجرام".



وسيتم أيضًا حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على "إنستجرام" تلقائيًا.

ويمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.



وسيتم فرض إرشادات وقوانين "إنستجرام" على "ثريدز"، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.

متجر آبل

ووفقًا لمتجر تطبيقات "آبل"، فإن "ثريدز" أو "threads" هو تطبيق محادثة يعتمد على "إنستجرام"، والذي يتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل بشكل أفضل.

ويمكن للمستخدمين في "threads" أو "ثريدز" التجمع في مجتمعات لمناقشة موضوعات مختلفة، بدءًا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات المستقبلية. ويمكن للمستخدمين متابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم، وتكوين متابعين مخلصين للمشاركة في الأفكار والآراء والإبداعات مع العالم، بغض النظر عن اهتماماتهم الشخصية.



ومن ناحية التوافق، فإن "threads" او "ثريدز" متوفر على أجهزة "iPhone" و"iPod Touch" التي تعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث. ىلن يكون متاحًا لأجهزة iPad حيث إن الأمر ليس مفاجئًا لأن "إنستجرام" أيضا غير موجود على أجهزة "أبل" اللوحية.

وبحسب التفاصيل على "App Store"، فإن البيانات التي "قد يتم جمعها وربطها بهويتك" بواسطة "ثريدز"، تتضمن معلومات مالية وحساسة. وتعتبر هذه أكثر مما يستخدمه تطبيق "تويتر".

وقد يكون هذا مصدر قلق للمستخدمين، فيما يتعلق الأمر بالبيانات خاصة بعد تورط "ميتا" بفضيحة "Cambridge Analytica" وتغريمها مبلغ قياسي قدره 1.3 مليار دولار في مايو الماضي لانتهاكها قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

منصة لا مركزية

كونها منصة لا مركزية يعني أن لديها خوارزمية مفتوحة المصدر تسمح للجمهور بفحص وتدقيق برمجياتها المملوكة لها، أو حتى استخدامها في تطبيقات أخرى.

ويتوقع الخبراء أن تساعد هذه الشفافية في بناء ثقة المستخدم.

ستسمح مثل هذه الخطوة لشركة "ميتا" الاستفادة من قاعدة مستخدميها. اعتبارًا من يناير، كان لدى "إنستجرام" وحده حوالي ملياري مستخدم بينما كان لدى منصاتها الشقيقة "فيسبوك" و"واتساب" 2.96 مليار و2 مليار على التوالي، بجسب أحدث البيانات من "Statista".

بالمقارنة، لدى "تويتر" حوالي 556 مليون مستخدم فقط.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم ربط "ثريدز" بمنصات "ميتا" الأخرى.

استخدام اللغة العربية

ليس بعد. التطبيق حاليا يتضمن 31 لغة: الكرواتية والتشيكية والدنماركية والهولندية والإنجليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهندية والمجرية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والماليزية وبوكمال النرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والصينية المبسطة والسلوفاكية والإسبانية والسويدية والتاغالوغية والتايلاندية والصينية التقليدية والتركية والأوكرانية والفيتنامية.

وهذا يعني أنه سيتم إطلاق التطبيق، على أقل تقدير، بهذه اللغات المذكورة أعلاه.

ومن المتوقع أن تعمل "ميتا" على دعم المزيد من اللغات. واستغرق الأمر سبع سنوات قبل أن تدعم منصة "إنستجرام" اللغة العربية في عام 2017، بينما استغرق تطبيق الفيديو المنافس "تيك توك" سبعة أشهر فقط قبل إطلاق خدمة اللغة العربية.

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