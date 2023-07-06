محمد عبد الرحمن يروج للبطة الصفرا بهذه الطريقة

روج الفنان محمد عبد الرحمن، لفيلم البطة الصفرا، المُقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام صيف 2023.

ونشر محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مجموعة من الألعاب على شكل بطة وعلق : «إيه حوار البطة الصفرا ده؟».

انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

أبطال فيلم “البطة الصفرا”

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.