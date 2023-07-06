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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يكشف حقيقة زيادة فواتير الكهرباء .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

‏قال الإعلامي مصطفى بكري هناك العديد من الناس تتحدث هذه الأيام عن الكهرباء وزيادة فواتير الكهرباء وحتى الآن يبقى الوضع كما هو عليه ولم يحدث جديد.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، موجها رسالة إلى الحكومة أن الحالة الاقتصادية للناس أصبحت صعبة خاصة على الغلابة والطبقة المتوسطة وكل ما نتمناه النظر في الأمر نظرة ترى احتياجات الناس ومشاكل الناس.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف يجب مراعاة الأزمة الطاحنة التي يعاني منها الناس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على بلدنا وعلى جميع الطبقات بلا استثناء.

الكهرباء فواتير الكهرباء مصطفى بكري الأزمة الاقتصادية صدى البلد

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